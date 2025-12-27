Clima: Ola de calor extremo en más de 1200 ciudades de Brasil

Esta crítica situación climática se produce en un momento en que el final del año ha estado marcado por temperaturas récord y fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

La alarma fue confirmada por el Instituto Nacional de Meteorología (INMET), que mantiene el nivel máximo de alerta, indicando una situación de "gran peligro" para la población.

Temperaturas excepcionalmente altas afectan partes de las regiones sur, sureste y centro-oeste. En concreto, la alerta afecta a amplias zonas de los estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais y Espírito Santo, así como a todo el territorio de São Paulo y Río de Janeiro. Se esperan temperaturas muy superiores a las medias estacionales en muchas zonas, lo que afectará gravemente las condiciones de vida cotidianas y los servicios de salud.

Según el INMET, el calor intenso supone un riesgo real para la salud, especialmente para personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Entre los principales síntomas reportados se encuentran debilidad, dolor de cabeza, mareos, náuseas y trastornos gastrointestinales, signos que pueden indicar insolación o deshidratación. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas más calurosas del día, mantener una hidratación adecuada y prestar especial atención a las personas más vulnerables. (ANSA).