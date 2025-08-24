Clima: Perú cierra 88 puertos por fuerte marejada en el Pacífico

Las autoridades marítimas anunciaron el cierre, especificando que suspendieron todas las actividades marítimas, pesqueras y recreativas.

El cierre de las terminales marítimas podría extenderse dependiendo de la severidad de la tormenta, que se espera que dure hasta mediados de la próxima semana.

La tormenta también provocó un descenso de las temperaturas y tormentas de arena en Pisco y Paracas, en la costa central de Perú, donde los vientos alcanzaron los 63 kilómetros por hora, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El Anticiclón del Pacífico Sur es un viento alisio fuerte y persistente que se origina frente a las costas de Perú y el norte de Chile, creando una alta presión atmosférica debido a una masa de aire frío, estable y seco, explicó el Servicio Meteorológico. Entre finales de 2024 y enero de 2025, algunas zonas costeras de Perú y Chile se vieron afectadas por olas muy fuertes. (ANSA).