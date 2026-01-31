Clima: Portugal afectado por el ciclón Kristin

Por las mismas razones, otros 400 heridos, en distintos grados de gravedad, fueron ingresados solo en el hospital de Leiria este sábado, mientras que aproximadamente 180.000 personas permanecen sin electricidad ni agua desde el miércoles y comenzó una carrera para adquirir productos de primera necesidad en los supermercados. Inevitablemente, la controversia también crece por los retrasos en las operaciones de rescate. El alcalde de Leiria, Gonçalo Lopes, expresó su indignación ante las cámaras este sábado por la inacción del ejército.

El primer ministro, Luís Montenegro, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para el domingo.

Mientras tanto, se cree que el tiempo empeorará a partir de la noche del domingo. Se pronostican fuertes lluvias que se prolongarán durante bastante tiempo y que podrían agravar la ya delicada situación en las riberas de ríos como el Duero, el Mondego y el Tajo. (ANSA).