LA NACION

Clima: Portugal amplía alerta atmosférica hasta el 15 de agosto

Muchos incendios todavía activos y temperaturas altas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima: Portugal amplía alerta atmosférica hasta el 15 de agosto
Clima: Portugal amplía alerta atmosférica hasta el 15 de agosto

En conferencia de prensa, el primer ministro conservador, Luís Montenegro, explicó que la decisión se basaba en el pronóstico meteorológico para los próximos días.

Desde Faro, en la región del Algarve, Montenegro expresó su solidaridad con las poblaciones afectadas por los incendios que asolan el país desde hace más de una semana, especialmente en el norte del país.

Sin embargo, en los últimos días, no han faltado las polémicas declaraciones de alcaldes que están en primera línea, como Alexandre Favaios, alcalde socialista de Vila Real, provincia donde el incendio azota desde el 2 de agosto.

"No podemos aceptar que nos cocinen a fuego lento", declaró a los medios, y denunció la ausencia del primer ministro y de la ministra del Interior (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Los 10 autos usados más baratos en agosto 2025: uno por uno, por marca y modelo
    1

    Los 10 autos usados más baratos en agosto 2025: uno por uno, por marca y modelo

  2. Hay más de 700.000 hectáreas bajo el agua en el centro oeste bonaerense
    2

    Un mar: hay más de 700.000 hectáreas bajo el agua en el centro oeste bonaerense

  3. A qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras
    3

    Nuevas proyecciones: a qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras

  4. Los candidatos nacionales confirmados y los interrogantes de La Libertad Avanza y Fuerza Patria
    4

    Cierre de listas nacionales: los candidatos confirmados y los interrogantes de La Libertad Avanza y Fuerza Patria

Cargando banners ...