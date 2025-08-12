Clima: Portugal amplía alerta atmosférica hasta el 15 de agosto

En conferencia de prensa, el primer ministro conservador, Luís Montenegro, explicó que la decisión se basaba en el pronóstico meteorológico para los próximos días.

Desde Faro, en la región del Algarve, Montenegro expresó su solidaridad con las poblaciones afectadas por los incendios que asolan el país desde hace más de una semana, especialmente en el norte del país.

Sin embargo, en los últimos días, no han faltado las polémicas declaraciones de alcaldes que están en primera línea, como Alexandre Favaios, alcalde socialista de Vila Real, provincia donde el incendio azota desde el 2 de agosto.

"No podemos aceptar que nos cocinen a fuego lento", declaró a los medios, y denunció la ausencia del primer ministro y de la ministra del Interior (ANSA).