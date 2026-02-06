Clima: Portugal, bajo feroz ciclón, daños en el santuario de Fátima

Así lo afirma un comunicado del propio santuario, que también indica que los daños estimados en las zonas verdes rondan los 2 millones de euros, "superando con creces los daños registrados en los edificios, estimados en aproximadamente US$200.000".

Según el rector del santuario, el padre Carlos Cabecinhas, "la renovación de este patrimonio arbóreo representa un reto que tardará décadas en completarse, con un impacto inmediato en la transformación del entorno del Santuario de Fátima tal como lo conocíamos".

Al intervenir en el 47 Encuentro de Hoteleros —que se celebró en el marco de la exposición temporal "Refugio y viaje", dedicada a las apariciones de la Virgen a Sor Lucía, ocurridas en 1925-26, cuando la vidente de Fátima se encontraba en Pontevedra, España—, el rector quiso expresar un agradecimiento especial a los colaboradores que "trabajaron incansablemente para retirar escombros, limpiar y reparar los daños" para que el santuario volviera a ser "lo más acogedor posible tras el paso de esta tormenta". (ANSA).