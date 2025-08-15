Clima: Primer huracán de la temporada amenaza Puerto Rico

Los expertos advierten que va en camino a convertirse en un huracán mayor en el Atlántico.

La enorme tormenta giraba sobre el Caribe y se espera que finalmente se dirija hacia Florida, Estados Unidos, ganando velocidad sobre aguas cálidas del océano, antes de alejarse finalmente de Estados Unidos continental.

El primer huracán de la temporada atlántica de 2025 se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 29 km/h, con vientos que alcanzaban velocidades máximas de alrededor de 121 km/h, un huracán de categoría 1. Se espera que se convierta en un huracán mayor el domingo por la mañana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) en Miami informó que se esperaba que Erin se fortaleciera a huracán para la tarde del viernes, pero alcanzó la designación un poco antes, al acercarse al noreste del Caribe.

Esto llevó a los meteorólogos a advertir sobre posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, y a fortalecerse hasta convertirse en una importante tormenta de categoría 3 a finales de este fin de semana. (ANSA).