Por Roberto Samora

SAO PAULO, 7 nov (Reuters) - Aunque las previsiones meteorológicas indican lluvias débiles en noviembre en el centro-norte de Brasil y fuertes precipitaciones en el sur, como ocurrió en octubre, aún es pronto para estimar un déficit en la cosecha de soja, dijeron cuatro expertos consultados por Reuters.

La siembra de soja está retrasada respecto a la media histórica, lo que hace temer la pérdida de la ventana climática ideal para el segundo cultivo, el maíz y el algodón, sembrados después de la cosecha de la oleaginosa.

Pero teniendo en cuenta que la siembra en el país sigue en marcha, y que la soja tiene una buena capacidad de recuperación, los analistas se muestran prudentes a la hora de rebajar sus previsiones por el momento.

"Hay preocupación, pero es demasiado pronto para hablar de pérdidas de producción, es demasiado pronto para recortar el potencial. Si el clima se muestra errático en noviembre y a lo largo de diciembre, habrá que empezar a recortar, pero creo que es demasiado pronto para hacerlo ahora", afirmó Luiz Fernando Roque, analista de Safras & Mercado.

Algunos mapas meteorológicos apuntan a un clima irregular este mes, aunque en los próximos siete días debería haber algo más de humedad en el Norte y el Nordeste, lo que proporciona cierta seguridad para el desarrollo de las labores, agregó.

"En prácticamente todos los estados, la siembra está atrasada en relación al promedio, en algunos lugares por exceso de humedad, como en el sur, en otros lugares por falta de humedad. Los productores no están sembrando porque no tiene sentido sembrar si no hay lluvia para la germinación", destacó.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la segunda cosecha de maíz. "Podemos empezar a pensar en una superficie menor de la prevista inicialmente (...) Esto podría afectar un poco el potencial de producción, a través de la (menor) superficie".

El Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea) mantuvo el lunes su proyección para la cosecha de soja en Mato Grosso, el mayor productor de granos y oleaginosas de Brasil, pero redujo su pronóstico para la cosecha de maíz del estado.

Según los datos de octubre de la estatal Conab, que se actualizarán el jueves, la cosecha de soja de Brasil crecerá un 4,8% en 2023/24 a un récord de 162 millones de toneladas.