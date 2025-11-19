Clima seco favorece siembra maíz y soja en Brasil y beneficiará en próximos días a Argentina: LSEG

SANTIAGO, 19 nov (Reuters) - El clima seco ha favorecido la siembra de maíz y soja en el sur de Brasil y ayudará al mismo proceso en las Pampas de Argentina en los próximos días, dijo el miércoles un pronóstico meteorológico de LSEG Research & Insights.

CONTEXTO CLAVE

• La semana pasada se registró clima seco (5-40 mm por debajo de lo normal) en Brasil, favoreciendo la primera siembra de maíz y soja.

• El clima húmedo (5-30 mm por encima de lo normal) afectó las Pampas y el noreste de Argentina, retrasando potencialmente la siembra de maíz y soja pero apoyando el crecimiento del trigo.

• En los próximos 15 días se esperan períodos secos (5-45 mm por debajo de lo normal) en las Pampas, favoreciendo la siembra de maíz y soja.

• El pronóstico para Brasil muestra clima húmedo (30-80 mm por encima de lo normal) en la mayoría de las regiones, mientras que el sur permanece seco (10-50 mm por debajo de lo normal).

• Las condiciones secas en el sur de Brasil pueden favorecer la siembra, mientras que los períodos húmedos podrían retrasar las operaciones en el centro de Brasil. (Por Juana Casas. Editado por Javier Leira)