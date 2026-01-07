Clima seco favorecerá cosecha de trigo en Argentina, mientras que Brasil se enfrenta a lluvias: LSEG

SANTIAGO, 7 ene (Reuters) - La región pampeana de Argentina registraría en los próximos 15 días temperaturas casi normales a frescas y períodos secos, condiciones que podrían favorecer la cosecha de trigo, según un pronóstico de LSEG publicado el miércoles.

CONTEXTO CLAVE - Se prevén temperaturas 1 grado Celsius por debajo de lo normal en el centro y norte de Argentina durante el periodo de 15 días, según el informe. - Las precipitaciones se situarán entre 5 y 40 mm por debajo de lo normal en la región pampeana. - Por otra parte, el sudeste de Argentina puede experimentar condiciones húmedas, 20-60 mm por encima de lo normal. - Los períodos secos favorecerían la cosecha de trigo en la región pampeana, mientras que las fuertes lluvias podrían dificultar el avance del maíz y la soja en el noreste de Argentina, añade el informe. - En Brasil se espera tiempo húmedo, con lluvias de 20-95 mm por encima de lo normal en la mayoría de las regiones, mientras que se esperan condiciones secas de 10-80 mm por debajo de lo normal en el norte. - Las lluvias intensas aisladas podrían afectar al avance del maíz y la soja en las zonas de cultivo del centro-oeste y el sudeste de Brasil, señala el informe. (Reporte de Juana Casas; editado por Lucila Sigal)