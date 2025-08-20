Clima seco favorecería cultivos de trigo de Argentina, se mantiene previsión de cosecha: LSEG

SANTIAGO, 20 ago (Reuters) - La producción de trigo en Argentina alcanzaría las 20,2 millones de toneladas, sin cambios con respecto a la última estimación, con condiciones favorables de humedad del suelo en las principales zonas productoras y clima seco previsto para los próximos días, dijo el miércoles un reporte de LSEG.

El trigo entra en su etapa clave de crecimiento con niveles de humedad considerados saludables en gran parte del área.

Durante julio se registraron lluvias excesivas que han generado preocupaciones por inundaciones localizadas, lo que requiere seguimiento en ciertas zonas, dijo el informe.

"El patrón climático húmedo ha persistido en la mitad oriental de la Pampa durante las últimas dos semanas, aunque con menor intensidad que a fines de julio y comienzos de agosto", dijo LSEG.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) redujo levemente su proyección para la cosecha de trigo argentina en un informe publicado el 12 de agosto a 19,7 millones de toneladas, por debajo de los 20 millones previstos en julio.

Se espera que el clima más seco pronosticado hasta principios de septiembre brinde un alivio necesario a los suelos saturados. Esta mejora podría favorecer el desarrollo del cultivo en las próximas semanas, especialmente en las zonas más afectadas por el exceso de humedad.

Las provincias productoras clave como Santa Fe, Entre Ríos y el oeste de Córdoba presentan condiciones de humedad del suelo mayormente saludables. Algunas áreas centrales de Buenos Aires y el este de Córdoba aún muestran niveles excesivos que ameritan atención. (Por Juana Casas, Editado por Manuel Farías)