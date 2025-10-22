Clima seco mejora perspectiva trigo argentino, pero exceso de humedad es un riesgo latente: LSEG

SANTIAGO, 22 oct (Reuters) - La producción de trigo 2025/26 de Argentina fue ajustada al alza a 19,3 millones de toneladas, un 1% más que su estimación previa, gracias a una ventana de clima seco a inicios de octubre, pero el exceso de humedad continúa siendo un riesgo latente para el cultivo, dijo el miércoles un informe de LSEG Research & Insights.

El informe atribuye la mejora al breve período de clima seco en el este de la pampa, que alivió suelos saturados. En las últimas dos semanas prevaleció un tiempo más seco y cálido en las principales zonas productoras.

"La humedad podría regresar a finales de esta semana, por lo que amerita atención", señaló LSEG.

LSEG detalla que la mayor parte de las áreas núcleo de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos —que en conjunto representan más del 90% de la producción nacional— recibieron menos de 30 mm en los últimos 15 días, en un contexto de temperaturas cálidas.

La estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario se ubica sensiblemente por encima de las del LSEG, en 23 millones de toneladas, mientras que la última cifra disponible del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) es de 19,5 millones. (Por Juana Casas)