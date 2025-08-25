Clima: Tifón Kajiki, más de 325.000 evacuados en Vietnam

Las autoridades han evacuado a más de 325.500 residentes en cinco provincias costeras, trasladándolos a escuelas y edificios públicos convertidos en refugios temporales, mientras el tifón —el quinto que azota Vietnam este año— continúa en el Golfo de Tonkín con olas que alcanzan los 9,5 metros.

La ciudad costera de Vinh se inundó durante la noche y, por la mañana, las calles estaban casi desiertas.

La mayoría de las tiendas y restaurantes estaban cerrados, y los residentes y comerciantes se dedicaban a reforzar las entradas de sus propiedades con sacos de arena.

Al amanecer, casi 30.000 personas habían sido evacuadas de la región, con 16.000 soldados desplegados. Además, se cerraron dos aeropuertos y todos los barcos pesqueros en la trayectoria del tifón fueron llamados a puerto. (ANSA).