Clima: tormenta con vientos extremos deja miles de hogares sin luz en Hawái

El gobernador Josh Green ordenó el cierre de todas las escuelas y edificios públicos, incluidos la Legislatura estatal, la Universidad de Hawái y bibliotecas, ante el avance del frente meteorológico.

Durante el fin de semana se registraron ráfagas de entre 80 y 117 kilómetros por hora, capaces de derribar árboles y líneas eléctricas, mientras que en las últimas 48 horas varias zonas acumularon fuertes precipitaciones.

En las cumbres de las islas más altas, a más de 3.600 metros, se esperaba hasta un pie de nieve, en tanto que áreas bajas registraron entre 1 y 7,5 centímetros de lluvia.

Las autoridades declararon el estado de emergencia y advirtieron sobre riesgos de inundaciones repentinas y condiciones peligrosas para los desplazamientos, mientras el sistema climático comenzaba a debilitarse hacia el martes.

(ANSA).