Clima: Tormenta de nieve en Nueva York, se declara estado de emergencia

Lo informó Sky News en su portal, según el cual se declaró el estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey.

"Los meteorólogos -recordó Sky News- habían pronosticado hasta 28 cm de nieve para las 13 horas del sábado, con la mayor acumulación prevista en la zona norte de las áreas metropolitanas de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey. En Nueva York, cayeron 10,9 cm de nieve, la mayor cantidad desde 2022".

El mal tiempo ya causó importantes interrupciones a quienes viajan durante las vacaciones de Navidad, con al menos 9.000 vuelos cancelados o retrasados desde el viernes por la noche, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Los aeropuertos internacionales John F. Kennedy, Newark Liberty y LaGuardia han publicado alertas de nieve en redes sociales, advirtiendo que el mal tiempo podría causar más interrupciones en los vuelos. (ANSA).