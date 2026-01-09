Clima: Tormenta Goretti en Gran Bretaña dejó 64.000 hogares a oscuras

Los expertos la han descrito como una "bomba meteorológica" y, aunque la tormenta está retrocediendo, se han emitido nuevas alertas por nieve y hielo, que se esperan para el fin de semana en Escocia y el norte de Inglaterra. Mientras tanto, continúan las interrupciones del transporte.

En el aeropuerto londinense de Heathrow, el número de vuelos cancelados ha alcanzado los 70, lo que afecta a 9.000 pasajeros. También continúan las interrupciones en los servicios de carretera y ferrocarril.

Las autoridades escocesas han emitido 15 alertas para viajeros en coche, mientras que varias líneas de tren en el centro y norte de Inglaterra permanecen suspendidas. (ANSA).