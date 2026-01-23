Clima: tormenta invernal histórica golpea a Estados Unidos

Al menos una docena de estados declararon el estado de emergencia ante el impacto del fenómeno, que se extenderá a lo largo de unos 3.200 kilómetros, desde la frontera entre Arizona y Nuevo México hasta el norte del estado de Nueva York. Grandes áreas metropolitanas como Boston y Filadelfia podrían recibir cerca de 30 centímetros de nieve.

Los meteorólogos advirtieron que la combinación de nieve, hielo y temperaturas extremas generará condiciones peligrosas, con sensaciones térmicas de hasta menos 50 grados, capaces de provocar hipotermia y congelación en pocos minutos.

"A estas temperaturas, la congelación puede desarrollarse en la piel expuesta en apenas 10 minutos", alertó el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Las autoridades anticiparon severas complicaciones en los viajes y posibles interrupciones en los servicios públicos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) preposicionó suministros y desplegó más de 200 operadores de centros de llamadas en todo el país, además de coordinar acciones con el Departamento de Energía ante la posibilidad de apagones prolongados.

En Texas, el sistema eléctrico será puesto nuevamente a prueba, cinco años después del colapso de la red durante una tormenta similar en 2021, que dejó a millones de personas sin suministro y causó más de 200 muertes.

Funcionarios estatales y directivos de empresas energéticas afirmaron que las mejoras realizadas desde entonces permitirán evitar una crisis de esa magnitud.

Las aerolíneas comenzaron a cancelar y reprogramar cientos de vuelos en los principales aeropuertos del noreste y del medio oeste, mientras las autoridades recomendaron evitar viajes no esenciales durante el fin de semana.

En varias ciudades se habilitaron refugios de emergencia para personas sin hogar y se reforzaron los servicios de asistencia ante el riesgo de hipotermia.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la tormenta combinará distintos fenómenos —nieve intensa, lluvia helada y fuertes ráfagas de viento— que podrían provocar acumulaciones de hielo en carreteras y tendidos eléctricos, aumentando la probabilidad de accidentes y cortes prolongados de energía.

Varias escuelas y oficinas públicas anunciaron cierres preventivos.

Los expertos advirtieron que este episodio podría convertirse en uno de los eventos invernales más severos de los últimos años, en un contexto de creciente volatilidad climática.

"Se trata de una tormenta de alto impacto, con múltiples riesgos simultáneos", indicó el organismo meteorológico, que instó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales. (ANSA).