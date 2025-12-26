Clima: Tormenta invernal, más de 1.000 vuelos cancelados en noreste de EEUU

El sistema meteorológico, que comenzó a afectar primero al Medio Oeste, avanza hacia el este con una combinación de nieve, lluvia helada y hielo, complicando tanto el tráfico aéreo como el terrestre. En Wisconsin y Michigan, los conductores despertaron con carreteras cubiertas de hielo, mientras que las autoridades recomendaron extrema precaución.

Durante la mañana del viernes, la lluvia congelante se desplazó hacia Pensilvania, donde se espera que cubra todo el estado a lo largo del día. Un alerta por tormenta de hielo afecta a cerca de un millón de personas en el oeste del estado, con condiciones consideradas altamente peligrosas para la circulación.

En el flanco norte del sistema, donde las temperaturas permiten la formación de nieve en lugar de hielo, se prevén fuertes nevadas en sectores del estado de Nueva York, el este de Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, el oeste de Massachusetts y Rhode Island.

La nieve comenzó a caer en el oeste del estado de Nueva York durante la mañana del viernes y se espera que llegue a la ciudad de Nueva York por la noche, con momentos de intensidad que reducirán significativamente la visibilidad y harán los desplazamientos especialmente riesgosos. Las precipitaciones continuarán durante la noche y cesarían hacia la mañana del sábado.

Las previsiones indican que Nueva York podría acumular unos 18 centímetros de nieve, el mayor registro en casi cuatro años.

En el norte del estado se esperan entre 15 y 23 centímetros, mientras que en el valle del Hudson podrían superarse los 25 centímetros. En el norte de Nueva Jersey se pronostican entre 13 y 20 centímetros, y en Hartford, Connecticut, alrededor de 10 centímetros.

Más al sur, Filadelfia podría recibir entre 2 y 7 centímetros de una mezcla de nieve y aguanieve, acompañada por una capa de hielo, lo que dificultará los viajes durante la noche del viernes. En Baltimore también se anticipan carreteras resbaladizas.

Las autoridades meteorológicas mantienen alertas y advertencias por tormenta invernal en toda la región y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, tanto por aire como por tierra, ante la combinación de nieve, hielo y visibilidad reducida. (ANSA).