Clima: Tormenta que puede ser huracán en el Pacífico mexicano

Fenómeno meteorológico en las costas Estados Unidos, México y Caribe
Clima: Tormenta que puede ser huracán en el Pacífico mexicanoNASA/Matthew Dominick

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que el centro de la tormenta tropical Ivo, se localiza a 235 kilómetros al sur-suroeste del centro veraniego de Acapulco (Guerrero) y a 350 kilómetros al sur-sureste del puerto industrial de Lázaro Cárdenas (Michoacán), con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

El organismo, dependiente del Ministerio de Agricultura, pronosticó que Ivo podría convertirse en breve en un huracán, pero antes podría empezar a provocar aludes, incrementar el nivel de los ríos y arroyos, generando desbordamientos en zonas bajas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

La Conagua pidió a la población estar atenta a las recomendaciones de las autoridades locales y federales de protección civil, por cuanto se prevé que Ivo derive en huracán el próximo viernes, aunque por ahora se descarta que toque tierra y se vaya alejando del territorio nacional. (ANSA).

