Clima: Tres arrestos en Grecia, sospechosos de iniciar incendio

Los bomberos siguen trabajando para extinguir los focos dispersos de incendios forestales que se desataron hace dos días en la unidad regional de Acaya en el Peloponeso.

El pasado miércoles, el incendio, que obligó a la evacuación de más de 20 asentamientos y destruyó viviendas y talleres, llegó a los suburbios de Patras, la tercera ciudad más grande de Grecia.

Según el Observatorio Nacional de Atenas, los incendios que asolaron Grecia en los últimos dos días redujeron a cenizas aproximadamente 10.000 hectáreas en todo el país; en la unidad regional de Acaya, se estima que 2000 hectáreas se convirtieron en humo, informó Kathimerini.

Entre los arrestados hay dos jóvenes sospechosos de iniciar un incendio en el suburbio de Sichena, cerca de Patras.

La policía identificó a ambos gracias a imágenes de video y testimonios de testigos presenciales y uno de ellos, de 19 años, confesó haber provocado el incendio, según la agencia de noticias Ana-mpa.

Durante la investigación, los agentes recuperaron una botella con líquido inflamable, que fue enviada al laboratorio forense para su análisis.

El año pasado, el gobierno conservador de Nea Dimokratia decidió endurecer las penas: en Grecia, los incendios provocados pueden conllevar hasta 20 años de prisión y multas de hasta 200.000 euros. (ANSA).