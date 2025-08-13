Clima: tres muertos por lluvias e inundaciones en Tennessee

Una familia de dos adultos y un niño murieron después de que un árbol cayera sobre su coche en East Ridge el miércoles por la mañana, informó la Oficina de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional del Condado de Hamilton.

Al menos un hombre también está desaparecido por las inundaciones, dijeron las autoridades. Los socorristas vieron al hombre arrastrado por las aguas de la inundación e intentaron buscarlo en un barco, pero no pudieron encontrarlo. La búsqueda de ese hombre es una "prioridad máxima esta mañana", dijo la Oficina de Gestión de Emergencias.

El aeropuerto de Chattanooga registró 6,42 pulgadas de lluvia el martes, marcando el segundo día más húmedo en la historia de la ciudad desde que comenzaron los registros en 1879, dijo la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Morristown.

El alcalde del condado de Hamilton, Weston Wamp, declaró el estado de emergencia local debido a las inundaciones repentinas.

(ANSA).