Clima: un bombero muere en una tormenta en Portugal

Un bombero voluntario de Campo Maior, localidad del este del Alentejo, cerca de la frontera con España, falleció mientras participaba en una operación de patrullaje, reconocimiento y vigilancia.

El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó sus más sinceras condolencias a la familia, los amigos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campo Maior y la Guardia Nacional Republicana, agradeciendo a todos los que están en primera línea comprometidos con la seguridad de la población.

En vísperas de las elecciones presidenciales, la emergencia en el país ibérico no da señales de remitir: más de 60 municipios se encuentran en estado de emergencia debido a las fuertes lluvias y las ráfagas de viento.

Las autoridades permanecen en alerta máxima mientras continúan las operaciones de vigilancia y seguridad, con el apoyo de unidades del ejército dedicadas a restablecer la seguridad, retirar escombros y proteger viviendas. (ANSA).