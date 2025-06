Climatólogo advierte con canciones de que México se calienta más que el promedio global

Desde que salió la canción "Hotel California" de Eagles en 1977 la temperatura en México ha aumentado 1,7 grados, pero "casi el 30%" de este calentamiento se produjo desde 2017, año en el que Luis Fonsi publicó "Despacito".

Francisco Estrada Porrúa, titular del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), utiliza referencias temporales del sector de la música para ilustrar una amenaza: México se calienta más rápido que el promedio del planeta, y esto se ha acelerado en las últimas décadas.

El experto comparte sus conclusiones con AFP, al tiempo que un estudio publicado en la revista Earth System Sciende Data apuntaba el miércoles que el calentamiento originado por humanos "ha aumentado a un ritmo sin precedentes".

La ventana se va cerrando cada vez más para respetar los Acuerdos de París de 2015, que buscan limitar el calentamiento a 1,5 grados con respecto a la era preindustrial.

En el caso de México, "la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos de precipitación y temperatura en algunas regiones del país se ha multiplicado por tres y cinco veces, respectivamente", dice Estrada en la entrevista.

El huracán Erick tocó tierra este jueves en las costas de Oaxaca, en el suroeste de México. En octubre de 2023, otro huracán, Otis, devastó el balneario de Acapulco.

A continuación, las respuestas del experto:

- ¿Cómo se comporta la temperatura en México respecto al resto del mundo?

Nos estamos calentando bastante más rápido que el promedio global. La tasa de calentamiento a nivel global es de 2 grados por siglo, y en México tenemos alrededor de 3,2 grados por siglo.

Tenemos regiones en México, como el norte, donde hay tasas de calentamiento de 6 grados por siglo. Tres veces más que el promedio global.

¿Qué quiere decir esto? Tenemos un riesgo mayor y vamos a ver, o estamos viendo ya, un impacto más significativo en nuestro país.

- ¿Cómo afecta este calentamiento a eventos como los huracanes?

La probabilidad de ocurrencia de eventos extremos de precipitación y temperatura en algunas regiones del país se ha multiplicado por tres y cinco veces, respectivamente.

El fenómeno de intensificación rápida está ilustrado por el huracán Otis de 2023, que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en un lapso de 12 horas, causando eventos catastróficos en la costa de Guerrero (sur).

Los efectos del cambio climático antropogénico sobre los huracanes y tormentas tropicales son ya tan notables que estos son detectables no solo en aspectos físicos, sino en las pérdidas económicas asociadas.

- ¿Cómo se nota este calentamiento en la vida cotidiana?

Lo estamos viendo también en olas de calor. Cuando iba en mi coche, nunca ponía el aire acondicionado, no era necesario. En esta temporada del año, cada vez que voy en coche tengo que ponerlo.

Eso te ilustra cómo pueden cambiar las demandas también en energía. Además del cambio climático global, que es generado por las emisiones globales de gases de efecto invernadero, las grandes ciudades tienen un calentamiento local adicional causado por la urbanización. Cuando uno urbaniza un lugar que antes era un paisaje natural, cambia el balance energético y hace que aumente la temperatura y que cambie el clima, no solamente la temperatura, sino también la precipitación y los vientos. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, tenemos alrededor de 3 grados más por este calentamiento local, llamado isla de calor. Entonces, sumando el calentamiento local más el calentamiento global, imagínate el impacto que esto tiene en la vida de todos. En pocos años, por ejemplo, no vamos a estar en nuestras casas sin tener aire acondicionado, y vamos a tener mayores impactos en salud y productividad laboral, entre otros. - ¿Qué otros efectos hay en México? Alrededor de 27 millones de personas dependen de alguna manera del cultivo de maíz. Estamos viendo ya pérdidas en rendimientos de entre 5% y 20% en algunos estados del país. Para finales de siglo hay lugares donde podemos perder hasta el 80% de esos rendimientos. Uno tiene que empezar a imaginar cómo se vería el país con esos cambios en este y otros cultivos importantes. El cambio climático va a reducir la capacidad de producir alimentos en nuestro país y, si no nos preparamos, esto puede tener implicaciones importantes en otros aspectos como la inflación, la seguridad alimentaria, la inestabilidad social y la migración.