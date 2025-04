Clínica australiana de FIV admite haber colocado embrión equivocado a una madre

Una clínica de fecundación in vitro (FIV) de Australia admitió haber transferido por error un embrión equivocado a una paciente que terminó dando a luz al bebé de otra.

El centro Monash IVF de Brisbane se dio cuenta de la equivocación en febrero cuando los padres de este niño pidieron que el resto de embriones almacenados se transfirieran a otra clínica.

Los trabajadores del centro descubrieron entonces que había un embrión más de los esperados e iniciaron una investigación inmediatamente.

Entonces descubrieron que, a causa de un "error humano", se descongeló el embrión de otra paciente y se transfirió al útero de la madre.

"Todos en Monash IVF estamos devastados y pedimos disculpas a todos los implicados. Continuaremos dando apoyo a los pacientes en estos momentos tan angustiantes", dijo el jefe ejecutivo de la clínica, Michael Knaap, en un comunicado el jueves por la noche.

El centro dijo haber informado a los pacientes afectados en el plazo de una semana para pedir disculpas y ofrecer apoyo. También reportó el incidente a los reguladores.

La ministra de Servicios Sociales de Australia, Amanda Rishworth, dijo el viernes que era "imperativo" restaurar la confianza en el sistema de fecundación in vitro después de este error.

"Como alguien que tuvo un bebé por FIV, me rompe el corazón", dijo a la televisión Channel Nine. "No puedo imaginar la angustia que esta familia o familias están atravesando", agregó.

