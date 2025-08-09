Clínica: condición de salud de senador colombiano atacado a tiros revierte a crítica tras hemorragia

BOGOTÁ (AP) — La condición del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, “revirtió a crítica” en los últimos dos días tras una hemorragia en su sistema nervioso central, informó el sábado la clínica donde permanece hospitalizado desde que fue atacado a tiros dos meses atrás.

La Fundación Santa Fe de Bogotá informó en un comunicado que el senador “requirió procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia” con los cuales se logró estabilizarlo. Añadió que fue necesario un “bloqueo neuromuscular y sedación profunda” para contribuir con su evolución.

La condición de Uribe Turbay sigue siendo crítica y de pronóstico reservado, subrayó la clínica.

Uribe Turbay recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza, tras un atentado perpetrado el 7 de junio cuando ofrecía un discurso de campaña en un parque en el occidente de la capital. Desde entonces, ha permanecido internado en una unidad de cuidados intensivos en condición “grave”, pero con episodios de leves mejorías, como los reportados a mediados de julio.

Su esposa, María Claudia Tarazona, ha enviado emotivos mensajes a través de su cuenta de Instagram, donde el jueves, al cumplirse dos meses del atentado, escribió: “Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí, permíteselo Dios”.

Por el atentado al senador seis personas han sido judicializadas y privadas de libertad, mientras un menor que colaboraba con las investigaciones escapó de un centro de internamiento.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Camilo González Ardilla, alias “El Costeño”, a quien las autoridades consideran el planificador y organizador del atentado y pieza clave para dar con los autores intelectuales.