Clinton afirma que Trump le habló de "algunos grandes momentos" con Jeffrey Epstein

Por Andy Sullivan

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) - El expresidente Bill Clinton dijo a legisladores que Donald Trump le contó que había pasado "algunos grandes momentos" con Jeffrey Epstein antes de que su relación se deteriorara, según un video publicado el lunes

En una declaración grabada en video ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el expresidente demócrata afirmó bajo juramento que Trump mencionó a Epstein en un torneo de golf en 2002 o 2003, después de que él dejara el cargo y más de una década antes de que el republicano llegara a la Casa Blanca

"De alguna manera, él sabía que yo había volado en el avión de Jeffrey Epstein", declaró Clinton ante el comité. "Me dijo: 'Sabes, lo pasamos muy bien juntos durante años, pero nos peleamos por un negocio inmobiliario'"

Trump ha dicho que la relación se deterioró después de que Epstein contratara a mujeres jóvenes que trabajaban en su club de Mar-a-Lago

Clinton dijo que ese intercambio no le llevó a creer que Trump estuviera involucrado en nada inapropiado con Epstein. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

Tanto Clinton como Trump se relacionaron con Epstein antes de que el influyente financiero se declarara culpable en 2008 de solicitar los servicios sexuales de una menor

Ambos han dicho en repetidas ocasiones que no vieron ninguna prueba de tráfico sexual, y ninguno ha sido acusado de actividades delictivas relacionadas con Epstein, quien invitaba a una larga lista de líderes empresariales y financieros en sus lujosas residencias de Nueva York, Florida y el Caribe

Epstein fue arrestado de nuevo en 2019 y murió en prisión mientras se enfrentaba a cargos federales por tráfico sexual. Su fallecimiento fue declarado como suicidio

Bajo el mandato de Trump, el Departamento de Justicia ha publicado millones de documentos de sus investigaciones sobre Epstein, incluidas fotos de Clinton con mujeres cuyos rostros han sido censurados. El demócrata ha negado repetidamente haber cometido ningún delito y ha dicho que lamenta su asociación con Epstein

En su testimonio de la semana pasada, Clinton dijo que conoció a Epstein a través de su secretario del Tesoro Larry Summers, quien describió a Epstein como un donante dispuesto a llevar a Clinton y a su equipo por todo el mundo mientras creaba una fundación benéfica contra el sida

Clinton dijo que voló en el jet de Epstein en viajes a Asia, África y Europa, y una vez de Florida a Nueva York, pero que después de 2003 pasó a otros donantes. "Pensaba que el Sr. Epstein era un hombre interesante, pero no creía que estuviera realmente interesado en lo que yo hacía", señaló

Clinton afirmó que nunca tuvo contacto sexual con ninguna de las personas que le presentaron el difunto financiero o su socia Ghislaine Maxwell, pero que sí recibió un masaje en el cuello de una azafata que más tarde fue identificada como una superviviente de los abusos de Epstein

Clinton dijo que no sabía que Epstein había abusado de las jóvenes que había reclutado como masajistas

"No pensé que fuera nada inusual. No sabría decir en cuántos aviones he estado en los que gente rica me ha invitado a subir y había alguien ofreciendo masajes. En todos esos barcos en los que vas y todo eso, todos hacen lo mismo. Y normalmente yo no lo hago", afirmó

Clinton dijo que nunca visitó la isla caribeña de Epstein y que no sabía que Epstein había visitado la Casa Blanca 17 veces durante su presidencia entre 1993 y 2001

El panel liderado por los republicanos también citó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien declaró la semana pasada que no recordaba haber conocido a Epstein. (Reporte de Andy Sullivan; Editado en español por Javier Leira)