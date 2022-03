Clix Celebra a las Mujeres más Importantes de los Medios en Cámara y Detrás de Ella, desde Jennifer Aniston hasta Zendaya y Shonda Rhimes

Top First Row, Left to Right: Rita Moreno, Christina Ricci, Anya Taylor-Joy, Laura Linney, Zoë Kravitz, Juliette Lewis, Sandra Oh, Shonda Rhimes; Second Row, Left to Right: Jane Campion, Elizabeth Olsen, Jennifer Aniston; Third Row, Left to Right: Judi Dench, Zendaya, Tessa Thompson, Cate Blanchett; Fourth Row, Left to Right: Reese Witherspoon, Kristen Bell, Scarlett Johansson, Ariana DeBose, Kristen Stewart, Rachel Brosnahan, Kirsten Dunst (Photo: Business Wire)