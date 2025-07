CLM considera que el modelo de financiación singular no es extrapolable al resto de las CCAA

TOLEDO, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado "su rechazo" al nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, al considerar que "no es extrapolable" al resto de comunidades autónomas, al no tener parangón en ningún país del mundo. "En ningún país del mundo el 100% de los impuestos son gestionados por una Administración diferente a lo que es la del Estado, porque si todas nos acogiéramos a este sistema, lógicamente perderíamos aquellas comunidades que tenemos una renta per cápita inferior a la media nacional", ha dicho. Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la entrevista que ha concedido al programa 'Espejo Públicó de Antena 3, para hablar del acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat sobre el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña pactado en la reunión bilateral del pasado día 14. Ruiz Molina ha indicado que con este nuevo modelo las únicas beneficiadas serían, además de Cataluña, las comunidades de Madrid y Baleares, ya que tienen una renta per cápita mayor, e iría en detrimento del resto, además de poner en juego el papel del Estado como redistribuidor de la riqueza del país y la cohesión territorial. "Un modelo que, por tanto, pone en cuestión el principio de igualdad que garantiza que, con independencia de la capacidad económica de los españoles y de su lugar de residencia, todos los españoles y españolas tenemos derecho al mismo nivel de acceso, en términos de calidad, a los servicios públicos fundamentales", ha remarcado. Durante su intervención, el consejero ha dejado claro que esta propuesta surge porque "Cataluña considera que esta infrafinanciada y el objetivo final es obtener mayor volumen de recursos"; algo que ha calificado "de legítimo" ya que todas las comunidades autónomas "queremos más recursos para financiar los gastos que van creciendo, como es el de sanidad y educación". Pero ha explicado que un modelo de financiación singular como se pretende no es coherente porque, "en un sistema de suma cero, si una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, obtiene más recursos de los que le corresponden, tendría que ser a costa de la financiación del resto de regiones". DOCUMENTO "INJUSTO Y EGOÍSTA" En este mismo contexto, el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha señalado que las manifestaciones que se han venido realizando desde el Gobierno de Emiliano García-Page sobre esta cuestión, son las que "ya tuvimos la ocasión de manifestar hace un año, con el acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC) con Esquerra Republicana (ERC)", del que decíamos que era "un acuerdo injusto y egoísta, que sólo buscaba privilegios para Cataluña". Y lo ha enlazado con el nuevo documento, fruto de la negociación entre el Gobierno de España y la Generalitat; un documento que "conocemos desgraciadamente a través de los medios de comunicación", y del que ha señalado "es mucho más vago, pero que se complementa con el anterior". "Estamos hablando de un concierto o cupo catalán, con todos los matices que le queramos poner en relación con el cupo del País Vasco y de Navarra", ha indicado, un concierto que ahora han llevado a denominar "financiación singular", por la que partidos como Junts se han pronunciado, manifestando su negativa, "eso de la financiación singular para todas las comunidades autónomas no lo ven", ha dicho.

