CloudHQ invertirá US$4800 millones en seis centros de datos en México

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - La empresa CloudHQ invertirá en los próximos años unos US$4800 millones en un campus tecnológico que incluirá seis centros de datos en el centro de México para el desarrollo de inteligencia artificial y computación en la nube, dijo el jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El proyecto, que se desarrollará en el estado de Querétaro, al norte de la Ciudad de México, generará 7200 empleos, detalló el funcionario durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum y en presencia del director operativo de la empresa, Keith Harney.

"Iniciar con inversión en centros de datos es importante para México. Nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionados con inteligencia artificial y en general en la tecnología de información", afirmó la mandataria.

Harney afirmó que CloudHQ estaba buscando un contrato de arrendamiento a largo plazo antes de proceder con la construcción del sitio. Los centros de datos utilizarán un sistema de refrigeración sin agua, añadió. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Natalia Ramos)