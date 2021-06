CloudLinux Inc. lanza un nuevo producto en su línea de productos de alojamiento: CloudLinux OS Solo

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 3, 2021--

CloudLinux Inc, el equipo responsable del popular sistema operativo CloudLinux utilizado ampliamente por la comunidad del alojamiento, ha anunciado el lanzamiento de CloudLinux OS Solo. Se trata de un nuevo paso adelante en el mercado del alojamiento, con un nuevo sistema operativo de bajo coste que optimiza el rendimiento del servidor Linux y de las aplicaciones.

Comentarios del equipo de productos de CloudLinux:

¿Cuál fue la motivación para desarrollar un nuevo sistema operativo?

"Nuestro punto de partida estaba claro. Según los resultados de algunas investigaciones, la gran mayoría de nuestros clientes quieren el sistema operativo clásico de CloudLinux con VPS y VMs, que luego sólo pueden utilizar unos pocos usuarios. Una de las principales demandas es un sólido conjunto de características de CloudLinux en un único servidor a precios razonables. Por esta razón, hemos identificado cientos de VPS con hasta cinco sitios web alojados por un solo cliente, muchos de los cuales utilizan VM para la puesta en escena y la producción. Algunos clientes quieren un sistema operativo estable, con soporte técnico, que sea seguro y que no sea de código abierto".

CloudLinux OS Solo es un sistema operativo Linux rentable para pequeñas empresas y usuarios individuales con una única cuenta de alojamiento, gestionada y atendida 24 horas al día, 7 días a la semana. Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo del servidor y del sitio web, cuenta con las características esenciales para garantizar la estabilidad de los negocios en línea.

¿Qué hace el nuevo CloudLinux OS Solo? Detecta los cuellos de botella en el rendimiento del servidor y del sitio web que pueden ralentizar el flujo de actividades de los clientes. Una gran variedad de notificaciones y alertas ayuda a los usuarios a informar rápidamente de los problemas relacionados con el rendimiento del servidor.

El nuevo sistema operativo también se centra en la disponibilidad y la capacidad de respuesta de los dominios y viene con un analizador PHP Slow Site que genera informes diarios para el administrador del servidor con información sobre las URL más lentas basadas en el código PHP para todos los dominios, así como la herramienta PHP X-Ray que puede identificar los plugin CMS lentos y, en última instancia, acelerar el sitio web. El nuevo sistema CloudLinux OS Solo también muestra información detallada sobre los errores de la base de datos causados por las consultas lentas, así como la fijación del código que causa las funciones lentas y las llamadas externas lentas.

Pronto estarán disponibles más funciones destinadas a la optimización de sitios web con CloudLinux OS Solo. Por ejemplo, la optimización de WordPress con un solo clic aumentará la productividad y, junto con Smart Advice, ayudará a mejorar las métricas de rendimiento del sitio web que son tan importantes para los negocios en línea.

¿Quién utilizará CloudLinux OS Solo? Los proveedores de servicios de alojamiento que ofrecen VPS y quieren aumentar las oportunidades de venta, ampliar la cartera de productos y reducir las quejas sobre el rendimiento. Las pequeñas empresas y los usuarios individuales con una sola cuenta de alojamiento, que quieren acelerar su negocio en línea y son conscientes de las cifras SEO, aprecian un sitio web rápido y optimizado de un servidor web de alto rendimiento. CloudLinux OS Solo está totalmente automatizado (y se puede utilizar de forma inmediata), cuenta con soporte de proveedores de CloudLinux de confianza las 24 horas del día y los 7 días de la semana y es compatible con todos los programas de alojamiento populares.

Acerca de CloudLinux Inc.

Como líder del sector, CloudLinux está constantemente al tanto de los problemas de seguridad de los servidores que afectan a su estabilidad y disponibilidad. Con sede en Palo Alto (California), en el corazón de Silicon Valley, CloudLinux desarrolla una distribución de Linux mejorada.

CloudLinux aplica parches de seguridad en vivo para todos los núcleos de Linux y ofrece amplias opciones de soporte para todas las distribuciones de Linux. La rica oferta de productos Linux permite actualmente mejorar la seguridad de los servidores y el rendimiento del software utilizado por empresas, proveedores de servicios, organismos públicos y universidades de todo el mundo.

Hasta la fecha, CloudLinux Inc. tiene más de 500.000 instalaciones de productos con más de 4.000 clientes y socios en todo el mundo. Como proveedor líder de opciones de software basadas en Linux, CloudLinux se enorgullece de contar con un excelente servicio de atención al cliente por parte de técnicos con 450 años de experiencia combinada en Linux.

