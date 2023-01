Clowney se disculpa con Garrett por comentario en entrevista

CLEVELAND (AP) ‚ÄĒ Jadeveon Clowney dijo que los siente.

Clowney se disculp√≥ con la estrella de los Browns Myles Garrett m√°s de una semana despu√©s de que critic√≥ al defensive end de Cleveland, diciendo que la organizaci√≥n favoreci√≥ a su compa√Īero y que estaban m√°s enfocados en que llegara al Sal√≥n de la Fama que en ganar.

Clowney tambi√©n asegur√≥ que sus comentarios en la entrevista con cleveland.com fueron ‚Äúcompletamente distorsionados‚ÄĚ y ‚Äútomados fuera de contexto‚ÄĚ.

Los Browns castigaron a Clowney por sus comentarios y lo enviaron a casa antes de la pr√°ctica de la semana pasada y lo dejaron en casa para el √ļltimo encuentro de la campa√Īa en Pittsburgh. Los Browns terminaron 7-10.

‚ÄúComo hijo y padre quiero disculparme completamente con cualquiera que haya ofendido, especialmente a Myles Garrett y su familia‚ÄĚ, indic√≥ Clowney. ‚ÄúComo hombre me acerqu√© a Myles especialmente para disculparme. Continuar√© aprendiendo y creciendo en el futuro‚ÄĚ.

Clowney pas√≥ dos temporadas con los Browns. Tras revivir su carrera con nueve capturas en 2021, s√≥lo tuvo dos esta campa√Īa y se perdi√≥ cuatro encuentros por lesi√≥n.

El jugador de 29 a√Īos no tiene contrato para la pr√≥xima temporada y es poco probable que Cleveland lo quiera de regreso tras la jugarreta al final de campa√Īa.

Tras los comentarios de Clowney, el entrenador de la línea defensiva Chris Kiffin reveló que el tres veces elegido al Pro Bowl se rehusó a realizar jugadas en primero y segundo down el 23 de octubre ante Baltimore. Clowney estaba molesto de que Cleveland cambió el plan de juego para darle más enfrentamientos favorables a Garrett.

Clowney fue enviado a la banca en la primera serie a la siguiente semana ante Cincinnati.

Garrett asegur√≥ que sab√≠a que Clowney estaba frustrado y que le hubiera gustado que se dirigiera a √©l directamente en lugar de ventilar p√ļblicamente. Tambi√©n dijo que no se tom√≥ personales los comentarios, pero agreg√≥ que no quiere jugar con nadie que no quiera estar en Cleveland.

‚ÄúQuiero voluntarios, no rehenes‚ÄĚ, indic√≥ Garrett. ‚ÄúSi crees que nadie cree en ti aqu√≠, entonces vete. Vete a donde creas que te quieran, te amen y que te aprecien‚ÄĚ.

AP