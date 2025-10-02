Club de Ecuador denuncia oferta para manipular resultado de partido de fútbol

El club Universidad Católica denunció que recibió una "propuesta ilegal" para alterar los resultados del partido del miércoles contra Liga de Portoviejo por la Copa Ecuador, en medio de un escándalo que sacude al fútbol ecuatoriano por el amaño de partidos.

La violencia criminal que azota a Ecuador extendió sus tentáculos hasta el rey de los deportes. El último mes tres jugadores murieron producto de ataques armados, uno de ellos estaba vinculado a apuestas en línea.

La denuncia del elenco Camaratta se dio a conocer poco antes de que empezara el encuentro del miércoles en la costera provincia de Manabí (suroeste) por los octavos de final de la Copa Ecuador.

El club presentó una denuncia penal para que "se investigue y se sancione este intento de manipulación que daña la integridad del fútbol nacional", señaló Universidad Católica en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Agregó que uno de los "máximos dirigentes" del elenco "recibió una propuesta ilegal con la intención de comprar el partido y/o alterar el resultado del encuentro" frente a Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

A finales de septiembre un informe preliminar de la liga ecuatoriana detectó amaños en al menos cinco partidos de la segunda división este año.

Un informe de la ONU, que incluye a Ecuador, alerta sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otros deportes que son usados para lavar dinero y mover ganancias. Anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo.

pld/cl