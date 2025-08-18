Club de exportadores advierte de un deterioro del intercambio comercial bilateral con EEUU

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Club de Exportadores e Inversores ha destacado este lunes que la guerra arancelaria de la Administración Trump no ha tenido efectos globales sobre el comercio exterior de España en el primer semestre, aunque sí se ha deteriorado el intercambio bilateral con Estados Unidos.

Los datos publicados este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa reflejan que el déficit comercial de España en su balanza de bienes se ha incrementado un 58%, al pasar de 15.822,5 millones de euros en el periodo enero-junio de 2024, a 25.112,7 millones en el mismo periodo del presente año.

El aumento del déficit comercial se ha debido al incremento de las importaciones realizadas por España, con un crecimiento del 5,4% en el semestre, hasta alcanzar los 222.263,6 millones.

Las exportaciones, por su parte, también subieron, aunque no en la misma proporción, ya que alcanzaron los 197.150 millones de euros, con un incremento porcentual del 1% respecto a enero-junio del año anterior.

Para el Club de Exportadores, esto puede indicar que las ventas al exterior no se han visto globalmente afectadas por la guerra arancelaria declarada por la administración Trump, aunque sí se han notado sus efectos en la relación bilateral con Estados Unidos.

En concreto, los datos reflejan que mientras las exportaciones españolas a Estados Unidos han caído un 5,1%, las compras que se realizan desde España al país norteamericano han crecido un 10,1%.

"Se ha agravado el déficit crónico que veníamos presentando con este país", ha alertado el Club de Exportadores.

Por regiones son significativos, además de las cifras mencionadas para Estados Unidos, los datos que reflejan que España ha importado más bienes sobre todo de Asia (crecimiento del 11,2% en el semestre), destacando el caso de China, con un incremento de las compras a ese país del 16,4%, magnitud que no es totalmente compensada con un también destacado crecimiento de las exportaciones al gigante asiático del 13,7% en el semestre analizado.

Cabe destacar que del déficit comercial total de la balanza de bienes de España (los 25.112,7 millones antes mencionados), 20.207,6 millones son generados por el intercambio con China, solamente en el periodo enero-junio.

Sin embargo, sigue siendo Europa el continente que recibe el 74,2% de las ventas al exterior, tanto a miembros de la UE como a otros que no lo son, caso de Reino Unido, Noruega o Suiza.