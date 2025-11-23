Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Club iraní suspende a futbolista por aparecer con una copa de alcohol en un video
Un futbolista de uno de los clubes más reputados de Irán fue suspendido tras haber publicado un video en el que aparece con una copa de alcohol, infringiendo la normativa de ese país contra la ingesta de bebidas alcohólicas, informó este domingo un medio local.
"Armin Sohrabian ha sido apartado temporalmente de la plantilla del Esteghlal tras la difusión de un video polémico", informó la agencia de prensa Fars.
En el video, que se viralizó en las redes sociales, aparece el futbolista con una copa en la mano en una habitación con una mesa sobre la que hay varias botellas, aparentemente alcohólicas.
Sohrabian, de 30 años, juega desde esta temporada en el Esteghlal, uno de los clubes más populares del país.
Desde 2014 juega en la primera división del fútbol iraní y ha sido una vez internacional con su país.
El sábado por la noche, Sohrabian se disculpó a través de un mensaje en Instagram, argumentando que el video era "de hace varios años".
En las últimas semanas, las autoridades iraníes han cerrado en todo el país varios cafés y restaurantes por haber vendido alcohol a sus clientes.
El consumo de alcohol está prohibido en Irán desde la Revolución Islámica en 1979, una medida que también se aplica a los extranjeros.
