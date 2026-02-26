26 feb - Los clubes de la MLS Cincinnati, Vancouver Whitecaps y LA Galaxy clasificaron a los octavos de final de ‌la Liga de Campeones de ‌la ⁠Concacaf tras eliminar a Universidad O&M de República Dominicana, Cartaginés de Costa Rica y Sporting San Miguelito de Panamá, respectivamente.

Cincinnati finalizó la primera ronda con un marcador ​global de 13-0, ⁠Vancouver ⁠Whitecaps registró un agregado de 2-0 y LA Galaxy avanzó con un empate de 1-1 gracias ​al gol que anotó como visitante en el partido de ida.

En la serie que ‌se definió en el estadio TQL de Cincinnati, el ​club de la MLS registró un abultado ​triunfo de 9-0 con goles del francés Kenji Mboma Dem en dos ocasiones, Gerardo Valenzuela, Gabriel Castillo en su propia portería, Tom Barlow, Ademar Chávez, Stiven Jimenez, del jamaiquino Alvas Powell y Stefan Chirila.

En los octavos de final, Cincinnati, que ganó 4-0 en el partido de ida, enfrentará al mexicano Tigres de ​la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en la primera fase eliminó al canadiense Forge con un marcador agregado de 4-1.

Por su ⁠parte, Vancouver Whitecaps, que empató sin goles en la ida, ganó el partido de vuelta por 2-0 con goles ‌del japonés Kenji Cabrera y del inglés Sebastian Berhalter, con lo que en la siguiente fase jugará ante Seattle Sounders, que pasó directo a los octavos de final como campeón de la Leagues Cup 2025.

En tanto, LA Galaxy y Sporting San Miguelito empataron sin goles en la definición de su serie, por lo que el club estadounidense avanzó gracias al gol que anotó como visitante en el ‌partido de ida donde empataron 1-1.

En los octavos de final, LA Galaxy será rival del ⁠jamaiquino Mount Pleasant, que hará su debut en el certamen como el campeón de la Copa ‌del Caribe 2025.

El jueves se definirá la serie entre Philadelphia Union ⁠y Defence Force de Trinidad y Tobago. En el partido de ⁠ida, el club de la MLS goleó 5-0.

El martes, los clubes estadounidenses Nashville y Los Ángeles FC avanzaron tras eliminar al Atlético Ottawa y Real España de Honduras, respectivamente.

En la siguiente fase, Nashville enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, que pasó directamente a los octavos de final como campeón de ‌la MLS Cup.

Mientras que Los Ángeles ​FC jugará ante Alajuelense de Costa Rica, que llegó directo a los octavos de final como campeón de la Copa Centroamericana.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y ‌para el Mundial de Clubes del 2029. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)