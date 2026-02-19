Clubes estadounidenses golean de visita en Copa de Campeones de la Concacaf

18 feb - Los clubes estadounidenses Philadelphia Union y Cincinnati pusieron un pie en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ‌tras golear el miércoles como visitantes ‌a ⁠los debutantes Defence Force de Trinidad y Tobago y Universidad O&M de República Dominicana, respectivamente, en los partidos de ida de la primera ronda.

Philadelphia Union ganó 5-0, mientras que Cincinnati ​lo hizo con un ⁠marcador de ⁠4-0.

En partido disputado en el estadio Hasely Crawford de Puerto España, Philadelphia Union venció a Defence Force ​gracias a los goles de Milan Iloski, del ghanés Ezekiel Alladoh, del sudafricano Olwethu Makhanya y doblete del ‌uruguayo Bruno Damiani.

Iloski abrió el marcador a los 29 minutos cuando ​metió el balón por el ángulo al cobrar ​un tiro libre.

Tres minutos después, Alladoh amplió la ventaja para el club de la MLS con un remate de cabeza tras centro enviado por Frankie Westfield.

El tercer gol de Philadelphia Union cayó a los 64 minutos por conducto de Makhanya, quien remató con la cabeza un tiro de esquina enviado por Iloski.

Damiani metió el cuarto gol a los 69 minutos ​con un disparo que fue desviado y dejó sin oportunidad de reaccionar al portero, y registró su doblete a los 81 con un tiro penal.

El equipo ⁠dirigido por el sudafricano Bradley Carnell tratará de sellar su pase a la siguiente etapa el 26 de febrero cuando sea local en ‌el estadio Subaru Park de Filadelfia.

Por su parte, en el encuentro disputado en el estadio Cibao en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, Cincinnati goleó a Universidad O&M con tantos de Tom Barlow, del togolés Kevin Denkey y doblete del marroquí Ayoub Jabbari.

Barlow anotó el primer gol a los 12 minutos con un disparo de zurda dentro del área, Denkey metió el segundo a los 33 con un remate de derecha.

Jabbari marcó el tercero a los 86 ‌minutos con un disparo desde el costado derecho del área, y metió su doblete a los 92 al definir de ⁠derecha ante el portero Omry Bello.

La llave se definirá el 25 de febrero en el estadio ‌TQL de Cincinnati.

En tanto, Cartaginés de Costa Rica y Vancouver Whitecaps de Canadá empataron 0-0 en ⁠la serie que se definirá el 25 de febrero en el estadio BC ⁠Place de Vancouver.

El jueves, Sporting San Miguelito de Panamá enfrentará a LA Galaxy de la MLS.

El martes, Los Ángeles FC goleó 6-1 como visitante a Real España de Honduras en el partido de ida. Con el abultado triunfo, LAFC tratará de sellar su pase a los octavos de final el 24 de febrero cuando sea local ‌en el estadio BMO.

En el otro partido del ​martes, el club estadounidense Nashville derrotó 2-0 como visitante al Atlético Ottawa de Canadá. El partido de vuelta se disputará el 24 de febrero en el estadio GEODIS Park de Nashville.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de ‌2026 y para el Mundial de Clubes del 2029.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)