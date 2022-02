Clubes mexicanos ganan como visitantes en liga de campeones concacaf

Ciudad de méxico, 16 feb (reuters) - los clubes mexicanos cruz azul y león sacaron el miércoles valiosos triunfos de sus visitas a forge de canadá y guastatoya de guatemala, respectivamente, en los partidos de ida por los octavos de final de la liga de campeones de la concacaf.

En tanto, Pumas UNAM de México empató 2-2 como visitante ante Deportivo Saprissa de Costa Rica. El ecuatoriano Washington Corozo y el argentino Juan Ignacio Dinenno anotaron para el club mexicano, mientras que Christian Bolaños marcó doblete para Saprissa.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul venció 1-0 a Forge con gol del venezolano Rómulo Otero, quien a los 30 minutos sorprendió al portero Triston Henry con un lejano tiro de castigo donde el balón botó antes de llegar a la portería.

"La verdad que me siento muy feliz por primer gol, es mi primer partido como titular en partido oficial, me siento contento por la victoria, por como el equipo se vio, pues el grupo es lo más importante. Nos costó un poco pero pudimos sacar el resultado", dijo Otero.

La serie se definirá el 24 de febrero en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Por su parte, León ganó 2-0 en su visita a Guastatoya de Guatemala con goles del colombiano Omar Fernández y Elías Hernández.

Fernández anotó el primer gol a los 24 minutos al definir con un disparo dentro del área tras eludir al defensor Rubén Morales después de recibir un largo pase del chileno Víctor Dávila.

Y 10 minutos después, Hernández metió el segundo con un disparo de zurda ante la salida del portero tras controlar un pase de Luis Montes.

"Es un campeonato en el cual ciframos muchas ilusiones y esperanzas, empezamos de la mejor manera pero todavía no está cerrado. No tuvimos esa precisión para poder terminar con un resultado más amplio, hubiera sido redondo poder haber hecho un gol más, pero me voy satisfecho", dijo el director técnico de León, el argentino Ariel Holan.

El partido de vuelta se disputará el 22 de febrero en el estadio Nou Camp de León.

La actividad de la Liga de Campeones de la Concacaf continuará el jueves cuando Comunicaciones de Guatemala sea local ante Colorado Rapids de Estados Unidos, y Motagua de Honduras juegue ante el estadounidense Seattle Sounders.

El partido entre Cavaly de Haití y New England Revolution no se disputará debido a que el club haitiano se retiró de la competencia porque no pudo obtener las visas necesarias para viajar a Estados Unidos.

Debido a esto, el club estadounidense avanzará a los cuartos de final donde se enfrentará al ganador de la serie entre Pumas UNAM y Deportivo Saprissa.

En el inicio de la fase de octavos de final, Santos Laguna de México y New York City de Estados Unidos ganaron el martes 1-0 y 2-0 a Montreal de Canadá y al costarricense Santos de Guápiles, respectivamente.

Las series se definirán el 22 y 23 de febrero. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)