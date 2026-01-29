"Clueless", "Karate Kid" e "Inception" ingresan al Registro Nacional de Cine

Imposible dejar a "Clueless" ("Ni idea") fuera de la lista.

Fans de Cher Horowitz, regocíjense: la comedia adolescente de 1995 de Amy Heckerling es una de las 25 películas clásicas elegidas este año por la Biblioteca del Congreso para su Registro Nacional de Cine.

Y si "Clueless" no era lo tuyo — ¡lo que sea! — tal vez esto te lleve a lo más profundo de tus sueños: "Inception" ("El origen"), la película de Christopher Nolan que desafía la mente, está en la mezcla. Otras películas elegidas para su preservación incluyen "The Karate Kid", "Glory" ("Tiempos de gloria"), "Philadelphia" ("Filadelfia"), "Before Sunrise" ("Antes del amanecer"), "The Incredibles" ("Los Increíbles") y "Frida" sobre la pintora mexicana Frida Kahlo, protagonizada por Salma Hayek. Hay cuatro documentales, incluyendo "Brooklyn Bridge" de Ken Burns. Del viejo Hollywood, está el musical de 1954 "White Christmas" ("Blanca navidad") y "High Society" ("Alta sociedad") de 1956, la última película de Grace Kelly antes de volverse miembro de la realeza.

Desde 1988, la Biblioteca del Congreso ha seleccionado 25 películas cada año para su preservación debido a su "importancia cultural, histórica o estética". Las películas deben tener al menos diez años de antigüedad.

La más antigua de las selecciones de 2025 data de 1896, "The Tramp and the Dog" del cineasta William Selig. La más nueva del grupo es de 2014: "The Grand Budapest Hotel" ("El gran hotel Budapest") de Wes Anderson, que, según el registro, involucró "una meticulosa investigación histórica en la Biblioteca del Congreso para crear escenarios visualmente impactantes".

Turner Classic Movies presentará un especial de televisión el 19 de marzo para proyectar una selección de las películas.

A continuación, un vistazo a algunas de las selecciones de este año:

"The Tramp and the Dog" (1896): Alguna vez se consideró perdida, pero fue descubierta en 2021 en la Biblioteca Nacional de Noruega, la película muda de Selig cuenta la historia de un vagabundo que intenta robar un pastel de un rebajo en un patio trasero, y es frustrado por un perro. El registro señala que es un ejemplo temprano de "humor de pantalones" — "donde un personaje pierde (o casi pierde) sus pantalones durante un altercado".

"The Maid of McMillan" (1916): Esta película muda de 15 minutos, un "romance mudo caprichoso" filmado por estudiantes de un club de teatro en la Universidad de Washington en St. Louis, cuenta la historia del capitán del equipo de atletismo, Jack, que está enamorado de Myrtle, "una bonita estudiante", según la biblioteca de la universidad. Se conoce, dice el registro, como la primera película estudiantil registrada.

"Ten Nights in a Barroom" (1926): Una película muda con un elenco completamente afroestadounidense, está basada en un melodrama teatral adaptado de "Ten Nights in a Bar-room and What I Saw There", una "novela de templanza" de 1854 escrita para disuadir a los lectores de beber alcohol.

"High Society" (1956): En lo que el registro llama "el último gran musical de la Edad de Oro de Hollywood", Bing Crosby actúa junto a Frank Sinatra y Grace Kelly, quien se encontraba en su última película antes de retirarse y casarse con el Príncipe Rainiero de Mónaco. Louis Armstrong aparece con su banda. Kelly usó su anillo de compromiso de Cartier durante el rodaje, señala el registro.

"Brooklyn Bridge" (1981): El primer documental de Ken Burns transmitido en PBS, en el que el cineasta relató la construcción de ese famoso puente monumento. "Más que un cineasta, Burns se ha convertido en un historiador público de confianza", dice el registro.

"The Big Chill" ("Reencuentro") de 1983: La historia definitoria de la era de Lawrence Kasdan sobre un grupo de amigos que se reúnen después de un suicidio presenta a Glenn Close, William Hurt, JoBeth Williams, Kevin Kline, Jeff Goldblum y Meg Tilly en un conjunto que "retrata estereotipos estadounidenses de la época — el yuppie, el traficante de drogas, la estrella de televisión — y los humaniza hábilmente".

"The Karate Kid" (1984): La primera película de la franquicia, protagonizada por Ralph Macchio y Pat Morita, es "tan estadounidense como se puede", dice el registro — "un viaje del héroe, una película deportiva y una película adolescente — una película edificante, pero no sin garra".

"Glory" (1989): Denzel Washington ganó un Oscar como el Soldado Trip en esta historia del 54º Regimiento, una unidad de soldados afroestadounidenses que lucharon en la Guerra Civil. El elenco también incluye a Morgan Freeman, Matthew Broderick, Cary Elwes y Andre Braugher.

"Philadelphia" (1993): Tom Hanks protagonizó — y ganó un Oscar — en una de las primeras grandes películas de estudio en enfrentar la crisis del VIH/SIDA. La película también es conocida por la canción ganadora del Oscar de Bruce Springsteen, "The Streets of Philadelphia".

"Before Sunrise" (1995): La primera película de la profundamente romántica trilogía "Before" de Richard Linklater, protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy. El registro destaca el "uso innovador del tiempo como una herramienta cinematográfica definitoria y recurrente" de Linklater.

"Clueless" (1995): La comedia adolescente de Heckerling, protagonizada por Alicia Silverstone, es una adaptación libre de "Emma" de Jane Austen y consagró para siempre la frase "¡As if!" (podría traducirse como 'ni en tus sueños') en la cultura popular. El registro celebra "su dinamismo en pantalla colorido, enérgico y centrado en la banda sonora de los años 90".

"The Wrecking Crew" (2008): El documental de Danny Tedesco — no debe confundirse con la película de compañeros policías de 2026 del mismo nombre — examina a un grupo de músicos de estudio de Los Ángeles que tocaron en canciones exitosas de los años 60 y 70 como "California Dreamin'" y "The Beat Goes On".

"Inception" (2010): En una película que pregunta si es posible influir en los pensamientos de una persona manipulando sus sueños, Nolan "una vez más desafía a las audiencias con múltiples capas narrativas interconectadas mientras ofrece emocionantes secuencias de acción y efectos visuales impresionantes".

Lista completa de los filmes incorporados al Registro Nacional de Cine de 2025

"The Tramp and the Dog" (1896)

"The Oath of the Sword" (1914)

"The Maid of McMillan" (1916)

"The Lady" (1925)

"Sparrows" (1926)

"Ten Nights in a Barroom" (1926)

"White Christmas" (1954)

"High Society" (1956)

"Brooklyn Bridge" (1981)

"Say Amen, Somebody" (1982)

"The Thing" (1982)

"The Big Chill" (1983)

"The Karate Kid" (1984)

"Glory" (1989)

"Philadelphia" (1993)

"Before Sunrise" (1995)

"Clueless" (1995)

"The Truman Show" (1998)

"Frida" (2002)

"The Hours" (2002)

"The Incredibles" (2004)

"The Wrecking Crew" (2008)

"Inception" (2010)

"The Loving Story" (2011)

"The Grand Budapest Hotel" (2014)