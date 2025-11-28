CME dice que los mercados de futuros y opciones Globex abrirán a las 13.30 GMT

28 nov (Reuters) - El operador bursátil CME Group informó el viernes de que sus mercados de futuros y opciones Globex preabrieron a las 07.00 hora del centro de Estados Unidos (13.00 GMT) y abrirán a las 13.30 GMT, tras una interrupción causada por un problema de refrigeración en sus centros de datos.

El mayor operador bursátil del mundo por valor de mercado había interrumpido la actividad en varios mercados a primera hora del día mientras trataba de resolver el problema.

CME, que ofrece negociación de productos de referencia que abarcan tasas de interés, renta variable, metales, energía, criptomonedas y agricultura, informó por primera vez de la interrupción a las 02.40 GMT en su sitio web. (Reporte de Kavya Balaraman y Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)