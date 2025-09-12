CNMV aclara que fijaría el precio equitativo de una eventual segunda OPA de BBVA siguiendo la norma de OPAs

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aclarado este viernes que el precio equitativo de una eventual segunda OPA de BBVA lo fijaría el propio supervisor siguiendo el Real Decreto que regula las ofertas públicas de adquisición, según ha informado un portavoz del organismo a Europa Press. Ha recordado, sin embargo, que se tomaría esta decisión en caso de que BBVA tenga que finalmente lanzar una segunda OPA obligatoria. Para ello, el banco tendría que renunciar al umbral mínimo de aceptación de su OPA, establecido en una aceptación del 50% de los derechos de votos de Banco Sabadell, y quedarse con una participación de entre el 30% y el 50%. Este viernes el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado que este precio equitativo sería "con probabilidad" mayor que el precio actual de la OPA en curso de BBVA sobre Sabadell.

