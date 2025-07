Coalición de financiadores invertirá US$1000 millones en IA para personal de primera línea

Una coalición de financiadores, entre los que están la Fundación Gates y el Grupo Ballmer, invertirá US$1000 millones durante 15 años para ayudar a desarrollar herramientas de inteligencia artificial para defensores públicos, agentes de libertad condicional, trabajadores sociales y otros funcionarios que asisten a estadounidenses en situaciones precarias.

Los financiadores anunciaron el jueves que crearán una nueva entidad, NextLadder Ventures, para ofrecer subvenciones e inversiones a organizaciones con y sin fines de lucro para desarrollar herramientas dirigidas a personas que suelen manejar grandes cargas de trabajo con pocos recursos.

“Las soluciones en las que estamos invirtiendo, los cientos de emprendedores que van a presentar soluciones que incorporan tecnologías de vanguardia, lo harán acompañando a personas que viven algunos de los problemas de la economía”, afirmó Brian Hooks, CEO de Stand Together, una organización sin fines de lucro con sede en Kansas, fundada por el multimillonario Charles Koch.

Otros financiadores son John Overdeck, fundador de un fondo de cobertura, y la Fundación Valhalla, creada por el cofundador de Inuit, Steve Cook, y su esposa Signe Ostby. El Grupo Ballmer es la organización filantrópica del ex CEO de Microsoft, Steve Ballmer, y su esposa Connie. Los financiadores se negaron a revelar los compromisos financieros exactos que realizó cada uno de los contribuyentes.

El objetivo de invertir en estas herramientas de IA es impulsar la movilidad económica, un enfoque que todos los financiadores comparten, según sus propias declaraciones. Asimismo, piensan que hay muchas ideas sobre cómo las tecnologías de IA podrían ayudar a las personas a hallar los recursos que necesitan después de un desastre o un desalojo, por ejemplo, o auxiliar a un agente de libertad condicional a cerrar más casos para personas que han cumplido con todos los criterios, pero esperan que se procese el papeleo.

“Al intercambiar notas sobre dónde estábamos invirtiendo y dónde veíamos brechas más amplias en el sector, resultó evidente que había una verdadera oportunidad de unirnos como un grupo de cofinanciadores y cofundadores para establecer un nuevo tipo de organización de inversión”, afirmó Kevin Bromer, que encabeza la estrategia de tecnología y datos del Grupo Ballmer. También servirá como miembro de la junta de NextLadder, que incluirá tres miembros independientes y representantes de los otros financiadores.

NextLadder será dirigida por Ryan Rippel, quien anteriormente encabezó la cartera de movilidad económica de la Fundación Gates.

El grupo de financiadores aún no ha determinado si NextLadder se incorporará como una organización con o sin fines de lucro, pero dijo que cualquier rendimiento que obtengan de las inversiones se destinará a financiar nuevas iniciativas. NextLadder se asociará con la empresa de IA Anthropic, que ofrecerá experiencia técnica y acceso a sus tecnologías a las organizaciones sin fines de lucro y empresas en las que invierte. Anthropic se ha comprometido a aportar alrededor de US$1,5 millones anuales a la asociación, dijo Elizabeth Kelly, su jefa de despliegues benéficos, que es un equipo que se enfoca en retribuir a la sociedad. “Queremos guiar a los beneficiarios a través del uso de Claude con el mismo cuidado y compromiso que brindamos a nuestros mayores clientes empresariales”, dijo Kelly, haciendo referencia al modelo de lenguaje de Anthropic. Hooks, de Stand Together, manifestó que la filantropía puede reducir el riesgo de este tipo de inversiones y ofrecer a las organizaciones más tiempo para demostrar sus ideas. “Si tenemos éxito, este será el primer capital en demostrar lo que es posible”, afirmó Hooks. Investigadores como los de la Red de Aprendizaje Activo para la Responsabilidad y el Rendimiento en la acción humanitaria han estudiado algunos de los riesgos asociados con el uso de herramientas de IA al interactuar con poblaciones sensibles o manejar interacciones de alto riesgo, por ejemplo, en contextos humanitarios. Recomiendan evaluar si la IA es la mejor herramienta para resolver el problema y, de manera crucial, si funciona de manera confiable y precisa en entornos de alto riesgo. También recomiendan evaluar las herramientas para detectar sesgos, considerar protecciones de privacidad y sopesar el costo de la posible dependencia de un proveedor específico. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología también enfatiza que los sistemas de IA confiables deben ser responsables ante los usuarios y que debe ser posible explicar o rastrear cómo una herramienta llegó a una cierta conclusión o decisión. Hooks subrayó que las necesidades y comentarios de estos trabajadores de primera línea darán forma a cualquier herramienta de IA en la que NextLadder invierta. Las herramientas que no funcionen para ellos no tendrán éxito, dijo. Incluso con los riesgos potenciales de las herramientas de IA, dijo que es imperativo que los grupos que luchan por ascender en la escala económica tengan acceso a nuevas tecnologías. “La idea de que privaríamos de los beneficios de las soluciones de vanguardia a las personas que enfrentan dificultades en nuestro país es inaceptable”, dijo Hooks. ___ La cobertura de The Associated Press de temas de filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe el apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

