Coalición liderada por EEUU captura a miembro de IS

No quedó claro de inmediato si el hombre es el líder supremo del Estado Islámico.

La operación que incluyó el desembarco de tropas a bordo de helicópteros ocurrió antes del amanecer en la ciudad de Atmeh, cerca de la frontera turca.

Las fuentes precisaron que el comandante detenido es conocido como Abu Hafs al-Qurayshi, un ciudadano iraquí. Otro ciudadano iraquí fue asesinado, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña.

El Observatorio dijo que el hombre capturado tenía una mujer de habla francesa con él, y no quedó claro de inmediato si fue tomada por la fuerza estadounidense o por las fuerzas de seguridad sirias que más tarde acordonaron el área.

Hace dos años, IS anunció que un hombre llamado Abu Hafs al-Hashemi al-Qurayshi fue nombrado como su nuevo líder después de que las autoridades turcas mataran a su predecesor. (ANSA).