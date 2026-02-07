Coalición opositora en Venezuela denuncia "omisiones graves" en proyecto de ley de amnistía

La mayor coalición opositora de Venezuela denunció el viernes "omisiones graves" en la ley de Amnistía general propuesta por la presidenta interina del país, cuando el jefe del Parlamento adelantó que el texto será aprobado en su segundo debate el martes

La oposición se refiere al nuevo borrador de la ley de Amnistía, más corto y general que uno difundido la víspera

Según el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, la ley será aprobada el martes próximo y prometió el viernes a familiares de presos políticos su inmediata excarcelación

"El texto presentado contiene omisiones graves", indicó la Plataforma Unitaria Democrática en un comunicado

"Excluye amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga el marco legal represivo vigente (...), no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación a las víctimas", agrega

La coalición está conformada por una docena de partidos opositores, que se alineó en torno a la nobel de la Paz María Corina Machado cuando lideró la campaña electoral contra Maduro en 2024. La oposición denunció fraude

La Unidad, como también se le conoce, consideró "preocupante" que "la aplicación de la amnistía quede en manos de los mismos órganos judiciales y del Ministerio Público, que han sido instrumentos de la persecución política"

La presidenta encargada Delcy Rodríguez -que asumió el poder tras la caída de Maduro en una operación militar estadounidense- anunció el 8 de enero un proceso de excarcelaciones que avanza a cuentagotas. Desde entonces, la ONG Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos al 5 de febrero

Más de 600 presos políticos siguen en cárceles de Venezuela, según Foro Penal