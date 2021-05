Coalición saudí reconoce equipos en isla de misteriosa base

La foto satelital del 25 de mayo de 2021 distribuida por Planet Labs Inc. muestra una misteriosa base aérea en construcción en la isla volcánica yemení Mayun. Funcionarios yemeníes exigieron respuestas el 26 de mayo de 2021 después que un informe de Associated Press mencionó la construcción de una base aérea misteriosa en una isla situada en uno de los cuellos de botella cruciales para la navegación. El informe de AP vincula a los Emiratos Árabes Unidos con la construcción de la base. (Planet Labs Inc. via AP)