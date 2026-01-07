Coalición saudita lanza "ataques preventivos limitados" en Yemen

Una coalición encabezada por Arabia Saudita anunció el miércoles que lanzó "ataques preventivos limitados" en Yemen para impedir que separatistas apoyados por Emiratos Árabes Unidos (EAU) intensifiquen el conflicto.

Los separatistas tomaron en diciembre grandes extensiones del territorio de Yemen, incluyendo partes de la provincia de Hadramawt, fronteriza con Arabia Saudita.

Las fuerzas separatistas fueron repelidas la semana pasada por ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita y una contraofensiva terrestre.

Esa alianza dijo el miércoles que había lanzado los nuevos ataques para impedir que el líder separatista Aidaros Alzubidi "escale el conflicto" y lo extienda a la región de Aldhale.

Agregó que "trabaja con el gobierno yemení y las autoridades locales (...) para apoyar los esfuerzos de seguridad y mantener el orden".

Alzubidi, según la coalición, "huyó a un lugar desconocido", luego de que no abordara un avión que debía trasladarlo a Arabia Saudita para participar en conversaciones de paz.

Arabia Saudita y EAU, países petroleros y vecinos, apoyan a facciones rivales dentro del fragmentado gobierno de Yemen, que controla el sur del país.

Inicialmente unieron fuerzas en la coalición saudita contra los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, que desde 2014 controlan gran parte del norte del país.