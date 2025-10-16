Coberturas en dólares dominan mercado argentino como tendencia previa a elecciones legislativas

(Actualiza mercados, agrega detalles y citas)

BUENOS AIRES, 16 oct (Reuters) - El peso argentino se mantenía selectivo el jueves ante el dólar por coberturas de carteras previo a las elecciones de medio término a fin de mes, en medio de las intrigas que rodean al Gobierno de Javier Milei sobre su capacidad de llevar a cabo reformas macroeconómicas comprometidas ante un Congreso con minoría.

Junto a una notoria turbulencia financiera, solo compensada parcialmente por el socorro inusual del Tesoro de los Estados Unidos, se terminan de liberar unos 2 billones de pesos al no renovarse vencimiento de deuda soberana que presionaba a una compleja alza en las tasas de interés.

El presidente estadounidense Donald Trump viene de anunciar diferentes líneas de ayuda para Argentina, como la conformación de un intercambio de monedas (swap) por US$20.000 millones a suscribirse con el Banco Central (BCRA) y otro monto similar aportados por fondos de inversión para una eventual compra de bonos, al margen de la adquisición de pesos en la plaza mayorista para generar liquidez en dólares.

"El Gobierno de Milei necesita hacer una próxima buena elección legislativa para lograr tener poder político de peso y así realizar las reformas estructurales que viene prometiendo desde el inicio de su mandato, tanto en lo laboral, en lo impositivo, como en las inversiones", dijo a Reuters un analista corporativo de la correduría Bull Market Brokers.

Añadió que "para realizar estas reformas de fondo es fundamental que tenga peso en el Congreso, más allá del consenso político que necesitará para afrontar sus últimos dos años de gestión". El peso interbancario cotizaba con ligera baja del 0,58% a 1389 por dólar a las 1535 GMT, lejos de las puntas de la banda de flotación vigente para la fecha de 939,9 unidades para la compra y 1488,59 para la venta.

En este contexto de evidente control del precio cambiario, operadores ven una fluctuación entre 1370 y 1400 pesos para el tipo de cambio hasta los inminentes comicios legislativos. Argentina probablemente modifique su política cambiaria para permitir un peso más débil después de los comicios de mitad de mandato, dijeron analistas e inversores, que advierten que la actual banda es insostenible y que el apoyo de Estados Unidos sólo serviría para ganar tiempo. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, dijo el miércoles que espera avanzar y ejecutar el marco del 'swap' con Estados Unidos "muy pronto" y que sería antes de las elecciones del 26 de octubre.

"Una parte importante de las compras en el mercado cambiario no es puramente 'especulativa', sino que responde a importaciones adelantadas y a la dolarización de ahorros individuales. Esto hace que la señal del Tesoro estadounidense sea fuerte, aunque insuficiente por sí sola.

Se necesita algo de liquidez para aliviar la presión sobre la moneda", reportó el agente de liquidación y compensación Max Capital. El Tesoro argentino tomó este miércoles 1,76 billones de pesos (unos US$1272 millones) en una licitación donde se cubrió el 45,68% del vencimiento previsto de deuda doméstica, liberando una abultada liquidez que a criterio de los operadores irá en búsqueda de instrumentos dolarizados. Por ello, la bolsa de Buenos Aires evidenciaba un índice S&P Merval con alza del 0,96% liderado por acciones de tinte exportador y financiero, mientras que los bonos en la franja extrabursátil ganaban un leve 0,1% promedio con interés sobre las nominaciones en dólares.

"La reciente promesa de apoyo de Estados Unidos a la Argentina plantea la cuestión de si otros mercados emergentes con dificultades financieras podrían recibir asistencia similar. Pakistán y Jordania son candidatos potenciales, al igual que algunos países de Centroamérica donde Estados Unidos podría intentar contrarrestar la influencia de China", reportó Capital Economics.

Milei dijo en la víspera, durante una entrevista televisiva, que está hablando con Trump por un

acuerdo

que otorgue al país austral ventajas comerciales.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)