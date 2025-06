Coberturas en dólares presionan a ronda cambiaria de Argentina, más allá de volatilidad intradiaria

BUENOS AIRES, 26 jun (Reuters) - La plaza cambiaria argentina evidenció el jueves un tendencial comportamiento bajista intradiario por la cobertura de carteras en dólares de cara al fin de mes, inminentes cambios en las liquidaciones agroexportadoras y por las cercanas elecciones de medio término.

La demanda de divisas en desmedro del peso se ha profundizado esta semana pese al voluminoso vuelco de liquidez de la exportación de granos, en medio de tensiones geopolíticas aumentadas con los recientes enfrentamientos bélicos en Oriente Medio.

Frente a este escenario, operadores dicen que el Banco Central (BCRA) mantiene una activa intervención en el mercado cambiario de futuros, con la idea de frenar cualquier cambio brusco a la devaluación de la moneda doméstica.

El peso mayorista cerró con una mejora lateral del 0,21% a 1189 por cada dólar, luego de cotizar gran parte de la ronda con sesgo negativo ante una apertura vendedora en 1205 unidades como lo más bajo desde inicios de mayo, ante una cotización en la plaza a futuros a 1372 unidades para los contratos a diciembre venidero.

La caída del peso en la semana ronda un 2,1%, en medio de una banda de flotación divergente que comenzó a 1000 y 1400 pesos, para compra y venta por dólar con la salida de las restricciones cambiarios (cepo) en abril pasado.

"Argentina tiene un dólar muy barato (...) con reservas netas del Banco Central en torno a los US$7000 millones negativos", sostuvo en declaraciones radiales Martín Rapetti, analista de Equilibra Consultores.

A su vez, el índice bursátil S&P Merval porteño ganó un 0,72% como cierre provisorio, junto a bonos soberanos positivos en 0,2% promedio para sus paridades.

Las ventas de soja en Argentina se duplicaron de forma interanual en los primeros 18 días de junio, a 4,71 millones de toneladas del grano, ante un incipiente incremento en la tasa a sus exportaciones, programado para el 1 de julio, según datos oficiales analizados por Reuters y distintas fuentes del sector.

El país viene de contabilizar un déficit de US$5191 millones en la cuenta corriente del primer trimestre del año, frente a un superávit corregido de 903 millones en el trimestre previo. Esta cuenta contempla la relación de entrada y salida de dólares en todo el país, incluida la actividad estatal y la privada. Los habitantes de la nación sudamericana acudirán a las urnas en octubre para elegir por una renovación parcial legislativa, coyuntura que siempre alienta el resguardo en dólares por cuestiones hasta culturales. La provincia central de Córdoba sale este jueves a colocar su primer bono por US$800 millones tras ocho años, lo que pondrá a prueba el apetito de los inversores internacionales por el riesgo subsoberano del país austral. "Hace pocos meses nos deshicimos finalmente del 'cepo' cambiario (...) Esto deriva no sólo en una mayor libertad para los argentinos sino que también generará un aumento de las inversiones, del trabajo genuino y del desarrollo económico", remarcó en el Congreso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) visita Buenos Aires esta semana para hacer la primera revisión de objetivos en base al último acuerdo por US$20.000 millones alcanzado con el Gobierno libertario de Javier Milei, donde analistas no descartan el pedido de un "waver" (perdón) por no alcanzarse la meta en reservas del BCRA. El Tesoro licitó en la víspera cuatro letras 'Lecaps' y tres 'Boncaps' por un valor efectivo de 6,1 billones de pesos (unos US$5150 millones), como parte de la refinanciación interna ante el corte de acceso a mercados internacionales por un riesgo país hacia los 700 puntos básicos. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)