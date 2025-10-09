Cobre alcanza los US$11.000 la tonelada por primera vez desde mayo de 2024

9 oct (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaron el jueves los US$11.000 por tonelada métrica, un nivel no visto en más de 16 meses, ya que una interrupción generalizada en las minas desata temores de escasez de suministro y atrae flujos especulativos.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 3,1% para alcanzar la marca de US$11.000, a poca distancia de su máximo histórico de US$11.104,50 establecido en mayo de 2024, antes de retroceder a US$10.970 a las 1336 GMT.

El metal rojo ha escalado más de un 21% en lo que va de 2025, ganando impulso gracias a la fuerte demanda, la debilidad del dólar y la caída de las tasas de interés, antes de que una serie de incidentes en minas de cobre clave, incluyendo un deslizamiento de tierra en Grasberg en Indonesia el mes pasado, alimentaran aún más el repunte.

El mercado está "viendo inversiones externas y no tiene mucha experiencia de su poder", dijo Alastair Munro, estratega senior de metales del corredor Marex. (Reporte de Tom Daly; edición de Joe Bavier. Editado en español por Natalia Ramos)