Cobre amplía retroceso tras débil dato fabril chino, fortaleza del dólar

Por Eric Onstad

LONDRES, 31 oct (Reuters) - Los precios del cobre ampliaron sus pérdidas el viernes, lastrados por los débiles datos industriales de China -principal consumidor de metales-, la firmeza del dólar y la toma de ganancias tras un alza que culminó en un máximo histórico.

* A las 1715 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedió un 0,3%, a US$10.882,5 por tonelada, su segundo día de pérdidas tras tocar un máximo histórico el miércoles de US$11.200.

* El cobre en la LME ha avanzado un 5,7% en el mes, su tercera subida mensual seguida.

* Los futuros del cobre en el mercado Comex cedieron un 0,4% a US$5,08 la libra.

* Datos publicados el viernes mostraron que la actividad fabril china se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre, arrastrada por una caída en los nuevos pedidos de exportación ante el desvanecimiento del impulso anticipado para vencer las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

* "Los datos chinos de hoy han pesado sobre la confianza en el complejo de metales básicos", dijo Ewa Manthey, de ING. "Si bien los indicadores de demanda a corto plazo siguen mixtos, las interrupciones de la oferta mantendrán un piso bajo los precios en torno al nivel de US$10.000 por tonelada. Sin embargo, para impulsar más ese repunte, el cobre también necesitará ver un fuerte crecimiento de la demanda, sobre todo en China".

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdió un 1,7%, a 87.010 yuanes (US$12.215,36) la tonelada. También se anotó su tercera subida mensual consecutiva, del 4,8%.

* Muchos compradores chinos se han mantenido al margen ante el repunte de los precios.

* También presionó al mercado un índice dólar cerca del máximo de tres meses tocado el jueves. Un billete verde más fuerte hace que los activos denominados en dólares sean más caros para los tenedores de otras monedas.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subió un 0,8%, a US$2.887 la tonelada; el níquel cotizó sin cambios a US$15.230; el zinc ganó un 0,5%, a US$3.051,5; el plomo perdió un 0,2%, a US$2.018; y el estaño sumó un 0,8%, a US$36.075 dólares.

(US$1 = 7,123 yuanes) (Editado en español por Carlos Serrano)