Cobre anota alza mensual de 3% ante expectativas sobre tasas de interés y demanda

Por Polina Devitt

LONDRES, 29 ago (Reuters) - Los precios del cobre tocaron el viernes un máximo de cinco semanas y cerraron agosto con un alza del 3%, debido a las expectativas de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos y un incremento en la demanda en septiembre.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 1%, a US$9914 por tonelada, a las 1600 GMT, tras alcanzar los US$9918, su máximo desde el 25 de julio.

* "En parte se debe a que el dólar está un poco más débil. Pero también ha habido algunos datos sólidos recientemente, como la revisión al alza del crecimiento del PBI de Estados Unidos en el segundo trimestre", dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics.

* "También nos dirigimos hacia septiembre, que suele ser un mejor mes para la demanda que el verano (boreal)".

* El dólar acumula un declive del 2% en el mes. Una moneda estadounidense más débil hace que los metales cotizados en el billete verde resulten más atractivos para los compradores que utilizan otras divisas.

* En China, principal consumidor mundial de metales, el yuan registró su mayor ganancia mensual contra el dólar desde mayo.

* Los inventarios de cobre en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái cayeron un 2,4% esta semana, mientras que la prima del cobre Yangshan , que refleja la demanda de cobre importado en China, se estabilizó en US$55 por tonelada, el nivel más alto desde el 5 de junio.

* El estaño, en tanto, subió un 0,4% a US$34.890 la tonelada, tras alcanzar los US$35.390, su mayor nivel en casi cinco meses. El contrato se sustenta en las bajas existencias en los almacenes registrados en la LME y monitoreados por la ShFE, así como en las compras especulativas, a pesar de la baja demanda física, según un operador de estaño.

* En otros metales básicos en la LME, el aluminio subió un 0,4%, a US$2616,5 la tonelada; el zinc sumó un 1,5%, a US$2821,5; el plomo ganó un 0,5%, a US$1993,5; y el níquel avanzó un 1%, a US$15.415. (Reporte adicional de Lucas Liew; editado en español por Carlos Serrano)