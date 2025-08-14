Cobre baja ante incertidumbre sobre aranceles, tasas de interés y Ucrania

Por Eric Onstad

LONDRES, 14 ago (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el jueves, ya que los inversores se mantuvieron al margen a la espera de claridad sobre una serie de cuestiones, como los aranceles, la guerra de Ucrania, la demanda china y las tasas de interés de Estados Unidos.

* A las 1600 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0,4%, a US$9766 por tonelada, tras caer desde su máximo en más de dos semanas, alcanzado el martes, de US$9865. En lo que va de año, el cobre en la LME acumula un alza del 11%.

* El aumento del índice dólar tras los sólidos datos sobre los precios al productor en Estados Unidos arrastró al cobre, al encarecer las materias primas cotizadas en el billete verde para los compradores que utilizan otras monedas.

* "Estamos pendientes no sólo de las negociaciones del viernes (sobre Ucrania), sino también de Jackson Hole y de la atención que siguen prestando los bancos centrales y el FOMC", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

* La semana que viene se celebra en Jackson Hole, Wyoming, el simposio anual sobre política económica del banco central estadounidense y el Comité Federal de Mercado Abierto publicará las minutas de su reunión de julio.

* "Estas son algunas de las cosas de gran calado para las que el mercado está buscando respuestas y hasta que no las obtengamos probablemente vamos a tener este comportamiento de rango limitado que estamos viendo ahora mismo", señaló Hansen.

* El mercado tiene potencial alcista, pero necesita un detonante para salir del rango actual de US$9500 a US$9900, añadió.

* La noticia de que la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) rebajó su previsión de crecimiento de la producción para 2025 al 1,5% interanual, frente a la estimación del 3% de mayo, proporcionó apoyo.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME sumaba un 0,1%, a US$2619,50 la tonelada; el zinc ganaba un 0,5%, a US$2842; y el níquel caía un 1,4%, a US$15.050.

* En tanto, el plomo sumaba un 0,2%, a US$1991; y el estaño perdía un 0,8%, a US$33.470.

(Reporte adicional de Lucas Liew en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)